"Арсенал" объявил имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб Микеля Артеты.
Помогать тренеру будут Фредрик Юнгберг, Альберт Стейвенберг, Стив Раунд и Иньяки Канья Павон.
Юнгберг ранее исполнял обязанности главного тренера канониров, однако 20 декабря уступил свой пост Артете. Стейвенберг на данный момент занимает должность помощника главного тренера сборной Уэльса. Пока он продолжит заниматься совмещением двух постов.
"Арсенал" на данный момент занимает 11-е место в таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 9 очков.
Sport24.ru
Юнгберг и еще три специалиста вошли в тренерский штаб Артеты в "Арсенале"
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