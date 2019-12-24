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Если Холанд перейдет в "Манчестер Юнайтед", то увеличит зарплату в 10 раз

Нападающий австрийского "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд может существенно увеличить свой годовой оклад. Об этом сообщает The Sun.

Увеличить сумму зарплаты ему поможет переход в "Манчестер Юнайтед" ближайшим зимним трансферным окном. В таком случае его доход возрастет с €23 тыс. до €230 тыс. в неделю, не считая бонусов, которые манкунианцы могут получить, если сумеют квалифицироваться в Лигу чемпионов или выиграть трофей.

Помимо англичан подписать норвежца хочет и "РБ Лейпциг", однако руководство клуба понимает, что тягаться с "МЮ" им не по силам

В текущем сезоне во всех турнирах Холанд оформил 28 голов.

"Газета.ру"


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Теги: Холанд Зальцбург Манчестер Юнайтед АПЛ
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