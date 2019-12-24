Алонсо стал главной трансферной целью "Интера" на январь

Защитник "Челси" Маркос Алонсо является главной трансферной целью для "Интера" на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.Нынешний главный тренер нерадзурри Антонио Конте был инициатором переезда Алонсо из "Фиорентины" в лондонский клуб, когда возглавлял его. Теперь 50-летний специалист хочет воссоединиться с 28-летним испанцем в Милане. Синие не готовы расстаться с игроком менее чем за 40 млн евро, что может стать неподъемной суммой для "Интера". В качестве альтернативного варианта нерадзурри рассматривают Лейвина Курзава из "ПСЖ".В нынешнем сезоне Алонсо провел 14 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2023 года.