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Виллиан - о расизме: это позор для всех

Полузащитник "Челси" Виллиан отметил, что ему очень обидно слышать расистские высказывания.

"Это позор. Мне обидно, и я не знаю, как люди могут думать подобным образом. Думаю, мы должны вместе найти способ остановить это. Ведь это позор для всех. На поле нельзя много думать об этом, иначе ты не концентрируешься на игре. Мы делаем то, что можем: наш капитан сообщает рефери, что было проявление расизма, а судья уже решает, что делать дальше", — цитирует Виллиана Skysports.

"СЭ"


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Теги: Виллиан Челси АПЛ
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