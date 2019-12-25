"МЮ" готов заплатить за Мэддисона 90 млн евро

"Манчестер Юнайтед" летом предложит за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона € 90 млн. Об этом сообщает Daily Star.Ранее была информация, что англичанин может подписать новый контракт с клубом. Но, как утверждает источник, это не станет препятствием для "МЮ" для того, чтобы летом предложить "Лестеру" ту сумму, от которой им будет сложно отказаться. Манкунианский клуб готов сделать полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-лиге. Минувшим летом за такие же деньги в "Манчестер Юнайтед" перешёл бывший защитник "Лестера" Гарри Магуайр.Джеймс Мэддисон принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. 23-летний англичанин забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.