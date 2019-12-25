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Робертсон: если "Ливерпуль" начнёт оступаться, наши преследователи воспользуются этим

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге в прошлом и нынешнем сезонах.

"97 очков, которые мы набрали в прошлом сезоне, нам хватило бы для чемпионства в 95 процентах случаев. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Мы всё ещё чувствуем боль из-за того, что упустили титул после такого фантастического сезона. Но благодаря победе в Лиге чемпионов переносить боль легче. Сейчас мы можем оглянуться назад и сказать, что это был успешный сезон. Без Лиги чемпионов мы бы не смогли так относиться к произошедшему. Это было бы очень длинное лето.

Мы знаем, насколько важен каждый матч. Каждое очко, каждая победа, каждый гол на последней минуте были так важны в прошлом сезоне. Но мы потерпели неудачу, хотя боролись с "Манчестер Сити" до конца.

В нынешнем сезоне у нас хорошее преимущество. Но мы знаем, что если оступимся, то две команды, которые идут следом, будут готовы воспользоваться этим. Нам нужно держать их на расстоянии. Наша цель — сохранить отрыв", - цитирует Робертсона Liverpool Echo.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Робертсон Ливерпуль АПЛ
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