Клопп - об итогах 2019 года: одно слово - вау

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об итогах 2019 года."Естественно, пришло время вкратце оценить итоги этого невероятного года для игроков, клуба и, конечно, наших болельщиков.Думаю, вы уже знаете, что я не из тех, кто оглядывается назад. Но как я могу игнорировать то, что все мы пережили в этом году? У меня есть только одно слово: вау!Я так горжусь многими вещами! Конечно, во-первых, у каждого есть шанс отпраздновать выигранные клубом трофеи.Пока я жив, никогда не забуду ту ночь в Мадриде и следующий день в Ливерпуле, когда мы привезли кубок Лиги чемпионов домой. Я помню, как однажды сказал, что город "взорвётся", когда мы выиграем трофей, но, думаю, я даже немного это недооценил. Эти сцены… Я даже сейчас не могу думать о них без мурашек", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.