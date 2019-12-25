"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Дайером

Руководство "Тоттенхэма" заинтересовано в продлении контракта с полузащитником Эриком Дайером. Об этом сообщает The Telegraph. Сам футболист также готов поставить подпись под новым договором.Контракт 25-летнего Дайера с "Тоттенхэмом" действует до лета 2021 года. После прихода Жозе Моуринью хавбек стал чаще выходить на поле. Ожидается, что по новым условия Дайер будет получать не менее 75 тыс. фунтов в неделю.В нынешнем сезоне Эрик Дайер принял участие в 13 матчах и отдал один результативный пас.