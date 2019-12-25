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"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Дайером

Руководство "Тоттенхэма" заинтересовано в продлении контракта с полузащитником Эриком Дайером. Об этом сообщает The Telegraph. Сам футболист также готов поставить подпись под новым договором.

Контракт 25-летнего Дайера с "Тоттенхэмом" действует до лета 2021 года. После прихода Жозе Моуринью хавбек стал чаще выходить на поле. Ожидается, что по новым условия Дайер будет получать не менее 75 тыс. фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Эрик Дайер принял участие в 13 матчах и отдал один результативный пас.

Sport24


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Теги: Тоттенхэм Дайер АПЛ
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