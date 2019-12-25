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Клопп: игры АПЛ на Boxing Day — это преступление

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о календаре английской Премьер-лиги на Boxing Day.

"Проводить матч 26-го, а затем 28-го — преступление. Это абсолютно нехорошо, и все же это реальность. Понимаю всех остальных, которые не стонут, но говорят, что это не должно происходить. Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Но очевидно, что мы можем говорить все, что хотим, и никто не заинтересован в этом.

Каждый год это одно и то же для тренеров, которые участвуют в этих играх. Спортивная наука не может вам помочь. Организм нуждается в определенном количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это", — цитирует Клоппа Sportskeeda.

Напомним, "Ливерпуль" сыграет с "Лестером" 26-го декабря, а 29-го примет "Вулверхэмптон".

Sport24


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Теги: Клопп АПЛ Ливерпуль
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