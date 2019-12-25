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Жиру может продолжить карьеру в Шотландии

Нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в шотландской Премьер-лиге.

По информации L’Equipe, 33-летний игрок близок к переходу в "Рейнджерс". Как сообщает издание, клуб из Глазго вступил в переговоры с представителями француза. Одна из причин, по которой форвард может покинуть лондонцев, — небольшое количество игрового времени накануне чемпионата Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Жиру ведет переговоры с "Интером" и близок к соглашению с миланцами.

Футболист перешел в "Челси" из "Арсенала" в январе 2018 года за 17 миллионов евро. За синих нападающий провел 45 матчей, записав на свой счет пять голов и пять результативных передач.

После 17 матчей "Рейнджерс" с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице ШПЛ, отставая от лидирующего "Селтика" (18 встреч) на пять очков.

Sport24


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Теги: Жиру Челси АПЛ
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