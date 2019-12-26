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Рюдигер, которого оскорбили расисты, готов сыграть с "Саутгемптоном"

Немецкий защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер готов сыграть в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном", сообщает Daily Mail.

По данным источника, футболист сообщил главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду, что он готов выйти на поле. Напомним, что несколько дней назад в ходе матча английской Премьер-лиги Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "Тоттенхэм Хотспур".

Матч "Челси" — "Саутгемптон" состоится сегодня, 26 декабря, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало встречи в 18:00 мск.

Рюдигер перешёл в "Челси" летом 2017 года из римской "Ромы". Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в трёх матчах чемпионата Англии и получил одну жёлтую карточку.

"Чемпионат"


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Теги: Рюдигер Челси Саутгемптон АПЛ
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