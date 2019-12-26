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Моуринью - победе над "Брайтоном": "Тоттенхэм" не мог проиграть два матча подряд

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал волевую победу своей команды над "Брайтоном" (2:1) в матче 19-го тура АПЛ.

"Настрой команды во втором тайме сыграл важную роль. Мы плохо начали, забили прекрасный гол из офсайда, а затем отличился соперник. "Брайтон" очень сложно контролировать, но мы показали фантастический командный дух.

Мы не могли проиграть два матча подряд. Я сказал парням сосредоточиться на этой игре и отдать все силы, которые у них есть. Проигрывать больно. А если тебе не больно, значит, ты недостаточно предан делу. Нужно оставаться эмоционально сильными и быстро оправиться. Сегодня этого не произошло. Сложная игра, но игроки показали фантастический настрой", - цитирует Моуринью BBC.

Sport24.ru


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Теги: Моуринью Брайтон Тоттенхэм АПЛ
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