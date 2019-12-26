Лэмпард: на поле "Челси" соперники ставят другие вопросы, и пока мы на них не отвечаем

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после домашнего поражения от "Саутгемптона" (0:2) в 19-м туре чемпионата Англии посетовал на проблемы в игре на своем поле."Нам приходится тяжело с соперниками на своем поле. Мы создаем недостаточно моментов по сравнению с началом сезона. И вообще, дома соперники ставят перед нами другие вопросы. Пока мы на них не отвечаем. Пока нам не удается нащупать тот самый последний пас.В матче с "Тоттенхэмом" у нас было пространство для забеганий, а сегодня нет. Это все меняет. Мы хороши на выезде, но нужно доставлять неудобство соперникам и на своем поле", — цитирует Лэмпарда BBC.