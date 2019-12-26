В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1.
Чемпионат Англии
19 тур
Голы: Марсьяль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рэшфорд, 41 - Лонгстафф, 17.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактоминэй (Погба, 46), Перейра, Марсьяль (Мата, 67), Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 64).
"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Шер (Крафт, 88), Фернандес, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Лонгстафф, Лонгстафф, Лежен, Жоэлинтон, Гэйл (Атсу, 59).
Предупреждения: Мактоминэй, 1, Перейра, 35, Шер, 38, Йедлин, 81.
"Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил "Ньюкасл"
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