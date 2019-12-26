» » Экс-директор "Ман Сити" рассказал комическую историю, как клуб предложил 70 млн фунтов стерлингов за Месси

Экс-директор "Ман Сити" рассказал комическую историю, как клуб предложил 70 млн фунтов стерлингов за Месси

Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о переговорах руководства клуба в 2008 году относительно трансфера нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Из-за недопонимания "горожане" тогда предложили сине-гранатовым ? 70 млн (около € 80 млн) за аргентинского футболиста.

"Мы были в Лондоне, где проводили телефонную конференцию. Паирой Пьемпосан начинал закипать. Телефон лежал на столе. Он разговаривал с Полом Олдриджем, который ранее работал с "Вест Хэмом".

Представьте картину: Пол со своим лондонским акцентом говорит: "Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем, это выходит из-под контроля".

Паирой в тот момент лежит на шезлонге и наслаждается массажем. Потом он кричит в трубку: "Да, да, да! Беспорядок, полный беспорядок (по-английски — Messy, it’s getting messy). При переводе была допущена ошибка, и мы услышали: "Нам нужно заполучить Месси".

Я полагаю, это была продолжительная комедия от "Манчестер Сити". Пол потом пришёл ко мне: "Гарри, это сбивает с толку, я не знаю, что мы здесь делаем». Я сказал: "Сделайте предложение. Давайте посмотрим, что получится".

На следующий день мне позвонил Дэйв Ричардс из Премьер-лиги и спросил: "Гарри, ты сделал предложение по Лионелю Месси? ? 70 миллионов? Ты сумасшедший?".

Он сказал, что ему звонили из "Барселоны", чтобы узнать, было ли это предложение серьёзным. Они сообщили Дэйву, что, если это так, они могли заключить сделку несколькими неделями ранее", - цитирует Кука The Athletic.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Манчестер Сити Месси Барселона Ла Лига АПЛ
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