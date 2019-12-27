Трент: "Ливерпулю" нужно продолжать наращивать преимущество, в АПЛ случиться может всякое

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (4:0)."Да, мы сыграли в отличный футбол, особенно с учетом всех наших путешествий, которые у нас были в последнее время. Если учитывать все обстоятельства, то да, это наш лучший матч в сезоне. Мы контролировали игру, у соперника не было ни одного острого момента. Чистый лист и четыре забитых мяча — это то, чем можно гордиться.Я не слишком часто забиваю. Это была хорошая контратака, увидел свободное пространство, Садио отлично выкатил мне мяч, и я решил бить в касание. Хорошо забить, но мы приехали сюда за тремя очками.Лидерство в АПЛ? Никогда не ожидаешь иметь отрыв в 13 очков, но мы рады этому. Мы не собираемся принимать это как должное, еще ничего не кончено, сезон длинный. Мы даже еще не в середине сезона. Нам нужно продолжать наращивать преимущество, ведь в Премьер-лиге все может случиться", — сказал Александер-Арнольд в интервью Amazon Prime Video.В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал девятую победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У идущего вторым "Лестера" 39 очков.