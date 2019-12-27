» » Клопп рассказал о травме Хендерсона, полученной в матче с "Лестером"

Клопп рассказал о травме Хендерсона, полученной в матче с "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Лестером" (4:0) в 19-м туре АПЛ рассказал о состоянии капитана Джордана Хендерсона.

Хендерсон получил повреждение на 80-й минуте игры после борьбы с форвардом "Лестера" Айосе Пересом. После того, как медики оказали ему помощь, было принято решение о замене. На 82-й минуте вместо него на поле появился Адам Лаллана.

"Да. Это был удар по голени. Было кровотечение, но потом он сказал мне, что мог бы продолжить матч. Поэтому, очевидно, все не так плохо", — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал девятую победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У идущего вторым "Лестера" 39 очков.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Клопп Хендерсон АПЛ Ливерпуль Лестер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ярмоленко выбыл на месяц из-за травмы бедра
Эден Азар отказался от перехода в "Баварию" из-за брата
"Челси" нацелился на полузащитника "КПР"
Гвардиола назвал "чемпионский" гол Агуэро самым важным моментом в истории "Манчестер Сити"
Джеррард опроверг слухи об интересе к Жиру
Влашич: "Зенит" ужасно силен, главная цель ЦСКА — занять второе место 6
РПЛ назвала сборную десятилетия по версии болельщиков 21
Клопп рассказал о травме Хендерсона, полученной в матче с "Лестером"
Шишкин — о судействе в ФНЛ: когда тебя пытаются искусственно убить — любому не понравится
Бакаев: Дзюба шутил: "Остановись уже". Я ответил: "Ничего личного" 1
В возрасте 33 лет ушёл из жизни экс-футболист "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Каримов
Бакаев: раньше приезжал на тренировки за четыре часа до начала 1
Трент: "Ливерпулю" нужно продолжать наращивать преимущество, в АПЛ случиться может всякое
Бакаев: в детстве пришли с братом на коробку, а нам сказали: "Чужаков не пускаем"
Гринвуд стал самым молодым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим первые три гола в АПЛ
Клопп: после 2-го гола игроки "Ливерпуля" запорхали. Это смотрелось красиво
"ПСЖ" предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт 1
Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре
Бакаев объяснил свои слова о том, что он будет лучшим игроком России 7
"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ на протяжении 35 матчей. Это 4-й результат в истории турнира 1
Бакаев: блин, да пять месяцев прошло! Какой из меня лидер "Спартака"?! 14
Сульшер: несправедливо требовать от игроков проводить два матча за три дня, но мы готовы
Погба провел 150-й матч за "Манчестер Юнайтед"
Мактоминей стал автором самой быстрой желтой карточки в АПЛ с сезона-2006/07
Рэшфорд: еще не достиг уровня прыжка Роналду. Работаю над этим
Шмейхель — о матче с "Ливерпулем": "Лестер" был в игре, пока арбитр не сделал из себя героя
В "Роторе" назвали неожиданностью уход Веретенникова
Милнер — о 13-очковом преимуществе "Ливерпуля" в АПЛ: еще многое может измениться
Анри: пугает то, что делает "Ливерпуль"
Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов
Все новости