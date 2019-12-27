Клопп рассказал о травме Хендерсона, полученной в матче с "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Лестером" (4:0) в 19-м туре АПЛ рассказал о состоянии капитана Джордана Хендерсона.Хендерсон получил повреждение на 80-й минуте игры после борьбы с форвардом "Лестера" Айосе Пересом. После того, как медики оказали ему помощь, было принято решение о замене. На 82-й минуте вместо него на поле появился Адам Лаллана."Да. Это был удар по голени. Было кровотечение, но потом он сказал мне, что мог бы продолжить матч. Поэтому, очевидно, все не так плохо", — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал девятую победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У идущего вторым "Лестера" 39 очков.