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Моуринью: играть через 48 часов — преступление

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал расписание Премьер-лиги в новогодние праздники.

"Мне сложно представить, что моим парням играть теперь через 48 часов. Если вы скажете кому-нибудь, кто понимает физиологию, что 28 декабря им снова играть в футбол, он ответит, что это преступление. Это против законов биологии и физиологии, это против любого закона. Но всё-таки такое существует, при этом три наших игрока дисквалифицированы. И я думаю, что Сон Хын Мин и Уинкс дисквалифицированы несправедливо. Только в случае с Сиссоко был повод показать ему жёлтую карточку, но мы должны справиться с этим и продолжить", — приводит слова Моуринью Goal.

Следующий матч "Тоттенхэм" проведёт с "Норвичем". Подопечные Жозе Моуринью занимают пятое место в чемпионате Англии, набрав 29 очков в 19 турах.

"Чемпионат"


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Теги: Тоттенхэм АПЛ Моуринью
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