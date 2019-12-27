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Клопп: не думаю, что можно побить рекорд "Арсенала" по количеству матчей без поражений

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о рекордной беспроигрышной серии лондонского "Арсенала" в английской Премьер-лиге, которая состоит из 49 матчей. На этот момент мерсисайдцы не проигрывают в АПЛ в течение 35 встреч кряду.

"Это большой рекорд. Я какое-то время работаю в этом бизнесе, и если вы спросите меня, возможно ли его побить, я отвечу, что так не думаю.

Если не ошибаюсь, в дортмундской "Боруссии" мы оставались непобедимыми в течение 28 матчей кряду. Это казалось исключительным достижением, но только когда смотришь на него со стороны. Когда находишься в подобной ситуации, всё по-другому.

Я очень оптимистичный человек, но только не до начала футбольного матча. Знаю, что мы можем победить, однако никогда в своей жизни не был уверен, что это точно случится. Иногда это доставляет неудобства.

Все эти цифры — я уже забыл их. Если в следующий раз вы напомните мне о них, я буду удивлён, что число настолько велико", - цитирует Клоппа Goal.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Клопп Арсенал Ливерпуль АПЛ
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