"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити": стали известны составы команд

Тренерские штабы "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити" определились с составами на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Коди, Хонни, Доэрти, Сес, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота, Хименес, Траоре.



Запасные: Радди, Вальехо, Беннетт, Килман, Винагре, Кутроне, Нету.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Менди, Отаменди, Фернандиньо, Силва, Эрнандес, Де Брёйне, Агуэро, Стерлинг, Марез.



Запасные: Браво, Канселу, Тасенде, Э. Гарсия, Зинченко, Фоден, Гюндоган.