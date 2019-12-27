Анчелотти: не буду просить руководство "Эвертона" приобрести нападающего в январе

Новый главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти дал понять, что его устраивает линия атаки команды."Нет, не буду просить руководство "Эвертона" приобрести в январе нападающего. Мы не обсуждали этот вопрос, но я точно не буду просить купить форварда, поскольку у нас уже есть отличные игроки атаки.Думаю, до 5 января 2020 года мы будем сконцентрированы на следующих четырёх матчах. После этого сможем обсудить вопрос трансферов, если нам они потребуются", - цитирует Анчелотти Sky Sports.