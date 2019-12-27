В пятницу, 27 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Встреча закончилась поражением команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:3.Стоит отметить, что уже на 12-й минуте "горожане" остались в меньшинстве: голкипер команды Эдерсон получил прямую красную карточку за фол последней надежды.Таким образом, "Вулверхэмптон" стал вторым клубом АПЛ, выигравшим у "Манчестер Сити" Гвардиолы оба матча за сезон (в первом круге "Сити" дома проиграл со счетом 0:2).Ранее это удалось сделать "Челси" под руководством Антонио Конте в сезоне-2016/17."Манчестер Сити" находится на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от "Ливерпуля" на 14 очков. При этом у мерсисайдцев остается игра в запасе. "Вулверхэмптон" поднялся на 5-ю позицию (30), обойдя "Тоттенхэм" (29).