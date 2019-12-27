Гвардиола: отставание от "Ливерпуля" давно велико, нет оснований думать о чемпионской гонке

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона" (2:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии."Очень тяжело 80 минут играть в меньшинстве. Мы не смогли удержать результат. Мы не смогли защищаться в конце, они бились невероятным образом.Могли избежать голов. Ребята не чувствуют сожаления, они сделали все, чтобы защитить результат.VAR? Лучше не говорить об этом.Что касается отставания от "Ливерпуля", то оно уже давно велико. Нет оснований думать о чемпионской гонке. Мне уже давно задают этот вопрос. Ответ все тот же", — рассказал Гвардиола Amazon Prime."Манчестер Сити" находится на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от "Ливерпуля" на 14 очков. При этом у мерсисайдцев остается игра в запасе. "Вулверхэмптон" поднялся на 5-ю позицию (30), обойдя "Тоттенхэм" (29).