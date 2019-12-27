Клопп: не думаю, что можно повторить беспроигрышную серию "Арсенала". Это невероятное достижение

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о рекордной беспроигрышной серии "Арсенала" в АПЛ. Лондонцы не проигрывали 49 игр в 2003–2004 годах. На данный момент мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии в течение 35 игр."Это невероятное достижение. Я уже много лет в футболе, и если вы спросите меня, возможно ли повторить тот успех, я отвечу, что нет.Если не ошибаюсь, в дортмундской "Боруссии" мы оставались непобедимыми в течение 28 матчей кряду. Это казалось исключительным достижением, но только когда смотришь на него со стороны. Когда находишься в подобной ситуации, все по-другому.Я очень оптимистичный человек, но не до футбольного матча. Я знаю, что мы можем выиграть его, но я никогда не думал, что мы точно победим. Порой такое мышление делает привносит в твою жизнь неудобства.Все это цифры, и я забыл о них в данный момент. Если в следующий раз вы напомните мне о них, я буду удивлен, что число настолько велико", — цитирует Клоппа Goal.