"Тоттенхэм" отозвал из аренды трех игроков

Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила о возвращении из аренды трех футболистов "шпор".В январе состав команды пополнят Джек Кларк ("Лидс"), Кэмерон Картер-Викерс ("Сток Сити") и Казайа Стерлинг ("Донкастер Роверс").Летом Кларк стал первым новичком команды за полтора года, однако сразу после перехода отправился в "Лидс" на правах аренды."Шпоры" занимают шестое место в таблице АПЛ и отстают от идущего на четвертом месте "Челси" на три очка.