Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила о возвращении из аренды трех футболистов "шпор".
В январе состав команды пополнят Джек Кларк ("Лидс"), Кэмерон Картер-Викерс ("Сток Сити") и Казайа Стерлинг ("Донкастер Роверс").
Летом Кларк стал первым новичком команды за полтора года, однако сразу после перехода отправился в "Лидс" на правах аренды.
"Шпоры" занимают шестое место в таблице АПЛ и отстают от идущего на четвертом месте "Челси" на три очка.
Sport24
"Тоттенхэм" отозвал из аренды трех игроков
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