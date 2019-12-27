"Вулверхэмптон" совершил больше камбэков в АПЛ, чем любая другая команда в сезоне

"Вулверхэмптон" на протяжении сезона показал себя наиболее волевой командой АПЛ.В матче 19-го тура "волки" обыграли оставшийся вдесятером "Манчестер Сити" (3:2), хотя соперник вел со счетом 2:0 к 55-й минуте."Вулверхэмптон" добыл 14 очков в этом сезоне в матчах, когда приходилось отыгрываться."Манчестер Сити" находится на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от "Ливерпуля" на 14 очков. При этом у мерсисайдцев остается игра в запасе. "Вулверхэмптон" поднялся на 5-ю позицию (30 очков).