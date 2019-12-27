Линекер после поражения "Манчестер Сити" поздравил "Ливерпуль" с первым титулом АПЛ

Бывший игрок сборной Англии, а ныне комментатор и эксперт на британском телевидении Гари Линекер после поражения "Манчестер Сити" от "Вулверхэмптона" (2:3) в 19-м туре чемпионата Англии поздравил "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ. По мнению эксперта, чемпионскую гонку можно считать завершенной."Поздравляю "Ливерпуль" с их первой победой в Премьер-лиге", — написал Линекер в твиттере."Ливерпуль" с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В активе мерсисайдцев 52 очка. На втором месте идет "Лестер" (39), на третьем — "Манчестер Сити" (38). Стоит отметить, что команда Юргена Клоппа имеет игру в запасе.Напомним, "Ливерпуль" является 18-кратным чемпионом Англии. Однако мерсисайдцы ни разу не выигрывали АПЛ (формат и название чемпионата были переделаны в феврале 1992-го). Последний раз мерсисайдцы выигрывали первенство в сезоне-1989/90.