Мойес – главный кандидат на пост главного тренера "Вест Хэма"

"Вест Хэм Юнайтед" рассматривает Дэвида Мойеса как основного кандидата на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает The Telegraph.По информации издания, чилиец Мануэль Пеллегрини может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в матче 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором "молотобойцы" встретятся с "Лестер Сити".Главным кандидатом на пост главного тренера является шотландец Дэвид Мойес, уже возглавлявший "Вест Хэм" два года назад. Ему тогда удалось спасти команду от вылета.Также в шорт-листе лондонской команды находятся Шон Дайч, возглавляющий "Бёрнли", Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед" и бывший главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон."Вест Хэм Юнайтед" отделяет лишь одно очко от зоны вылета. Команда идёт на 17-м месте, имея в своём активе 19 баллов.