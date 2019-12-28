Во время матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" в Стерлинга бросили фляжку

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" (3:2) кто-то бросил с трибун фляжку в нападающего "горожан" Рахима Стерлинга, сообщает BBC.После произошедшего на стадионе прозвучало сообщение о наказании за бросание посторонних предметов на поле. Также отмечалось, что на стадионе работают камеры видеонаблюдения."Вулверхэмптон" набрал 30 очков в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" (38) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является "Ливерпуль", набравший 52 очка в 18 матчах.В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет "Шеффилд Юнайтед", а "Вулверхэмптон" сыграет на выезде с "Ливерпулем". Обе встречи пройдут 29 декабря.