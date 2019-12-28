"Вулверхэмптон" претендует на нападающего "Зальцбурга" Хи Чан Хвана

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Хи Чан Хван в зимнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.Как сообщает Sky Sports, в услугах 23-летнего южнокорейца заинтересован "Вулверхэмптон". "Зальцбург" оценивает своего футболиста в 23 млн фунтов.Хи Чан Хван связан контрактом с австрийским клубом до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 кореец забил 9 голов и отдал 14 результативных передач в 22 матчах на клубном уровне.