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Директор "Манчестер Сити": клуб достаточно силен, чтобы пережить уход Гвардиолы

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера "горожан".

"Он неоднократно говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Так что тут нечего обсуждать. Он остается и покинет клуб в подходящее время. Клуб достаточно силен, чтобы пережить любые перемены. Но, как Хосеп неоднократно подчеркивал, он никуда не уходит.

То, что сейчас происходит с командой, нормально. Ненормально то, что "Манчестер Сити" набрал 198 очков за два предыдущих года. АПЛ — лига с высокой конкуренцией, и любая команда может победить любую. Очевидно, мы недовольны количеством проигранных матчей, но таков футбол", — цитирует Сориано Manchester Evening News.

Sport24.ru


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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