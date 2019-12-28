Директор "Манчестер Сити": клуб достаточно силен, чтобы пережить уход Гвардиолы

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера "горожан"."Он неоднократно говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Так что тут нечего обсуждать. Он остается и покинет клуб в подходящее время. Клуб достаточно силен, чтобы пережить любые перемены. Но, как Хосеп неоднократно подчеркивал, он никуда не уходит.То, что сейчас происходит с командой, нормально. Ненормально то, что "Манчестер Сити" набрал 198 очков за два предыдущих года. АПЛ — лига с высокой конкуренцией, и любая команда может победить любую. Очевидно, мы недовольны количеством проигранных матчей, но таков футбол", — цитирует Сориано Manchester Evening News.