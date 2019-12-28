» » Экс-игрок сборной Англии Мерсон объяснил, почему Клопп лучше Гвардиолы: Пеп на такое не способен

Экс-игрок сборной Англии Мерсон объяснил, почему Клопп лучше Гвардиолы: Пеп на такое не способен

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лучше, чем его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, потому что немцу для успехов не нужны дорогие приобретения.

"Все успехи "Ливерпуля" возможны благодаря Клоппу. Он построил эту команду. И он обыгрывает Гвардиолу, хотя и близко не потратил на трансферы тех денег, что потратил Пеп. Это и делает Клоппа лучшим.

Клопп мог бы вывести "Ротерхэм" (клуб из английской футбольной Лиги один — третьего по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии) в Премьер-лигу, если дать ему время. Гвардиола на такое не способен. Ему нужны игроки за 80 или 90 млн фунтов, чтобы его система работала. Клоппу не нужны. То, что он построил в "Ливерпуле", — большое достижение", — написал Мерсон в своей колонке в Daily Star.

Sport24.ru


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Теги: Мерсон Клопп Гвардиола Сборная Англии Манчестер Сити Ливерпуль АПЛ
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