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Жиру может продолжить карьеру в "Ювентусе"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство лондонского клуба не планирует продлевать контракт с Жиру, рассчитанный до лета 2020 года. Интерес к 33-летнему французскому футболисту проявляет туринский "Ювентус", где ищут замену уехавшему в Катар Марио Манджукичу. Ранее сообщалось, что в услугах Жиру заинтересованы также "Бордо" и миланский "Интер".

В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 7 матчах в составе "Челси" во всех турнирах и отправил в ворота соперника лишь один мяч. Ранее футболист не исключил возвращения во французский чемпионат. На данный момент "Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Жиру Челси АПЛ Ювентус Серия А
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