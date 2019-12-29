Жиру может продолжить карьеру в "Ювентусе"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает L'Equipe.По информации источника, руководство лондонского клуба не планирует продлевать контракт с Жиру, рассчитанный до лета 2020 года. Интерес к 33-летнему французскому футболисту проявляет туринский "Ювентус", где ищут замену уехавшему в Катар Марио Манджукичу. Ранее сообщалось, что в услугах Жиру заинтересованы также "Бордо" и миланский "Интер".В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 7 матчах в составе "Челси" во всех турнирах и отправил в ворота соперника лишь один мяч. Ранее футболист не исключил возвращения во французский чемпионат. На данный момент "Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.