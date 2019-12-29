Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новом наставнике лондонского "Арсенала" Микеле Артете в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги.
"Вы не можете узнать, каков тренер, до тех пор пока не встретитесь с ним. Кто сказал, что тренер хорош или плох только потому, что он первый год в команде или тренирует уже 50 лет? Артета — умный специалист, он работал с Хосепом Гвардиолой. Именно поэтому я не доверяю ярлыку "неопытный" в его отношении", — приводит слова Лэмпарда A Bola.
Матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Челси" состоится сегодня, 29 декабря, на стадионе "Эмирейтс — Эшбертон Гроув" в Лондоне.
"Чемпионат"
Лэмпард: не доверяю ярлыку "неопытный" в отношении Артеты
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»