В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле потерпел поражение от "Челси" - 1:2.
Чемпионат Англии
20 тур
Голы: Обамеянг, 13, Жоржиньо, 83, Абрахам, 87
"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Чемберс (Мустафи, 23), Озил (Уиллок, 76), Мэйтленд-Найлз, Торрейра, Гюэндузи, Сака, Обамеянг, Ляказетт, Нелсон (Пепе, 86).
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон (Жоржиньо, 34), Рюдигер, Томори (Лэмпти, 59), Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам.
Предупреждения: Гюэндузи, 10, Маунт,30, Канте, 31, Рюдигер, 33, Луиз, 47, Жоржиньо, 55, Торрейра, 73, Лаказетт, 77, Мэйтленд-Найлз, 90+1.
"Челси" вырвал победу у "Арсенала", забив дважды за 4 минуты
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