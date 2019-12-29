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"Челси" вырвал победу у "Арсенала", забив дважды за 4 минуты

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле потерпел поражение от "Челси" - 1:2.

Чемпионат Англии

20 тур

Голы: Обамеянг, 13, Жоржиньо, 83, Абрахам, 87

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Чемберс (Мустафи, 23), Озил (Уиллок, 76), Мэйтленд-Найлз, Торрейра, Гюэндузи, Сака, Обамеянг, Ляказетт, Нелсон (Пепе, 86).

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон (Жоржиньо, 34), Рюдигер, Томори (Лэмпти, 59), Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам.

Предупреждения: Гюэндузи, 10, Маунт,30, Канте, 31, Рюдигер, 33, Луиз, 47, Жоржиньо, 55, Торрейра, 73, Лаказетт, 77, Мэйтленд-Найлз, 90+1.


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Теги: Арсенал Челси АПЛ
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