Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат матча "Арсенал" - "Челси". Хозяева вели в счёте, но в концовке пропустили два мяча.
"Можно организовать команду, чтобы она хорошо оборонялась. Нет сомнений, что Артете это удалось. Он мотивировал игроков. Но невозможно компенсировать ляпы.
"Арсенал" проиграл, но были положительные моменты и признаки для "Арсенала" под руководством Артеты. По-прежнему уверен, что они не вылетят, — написал Линекер в своём твиттере.
"Чемпионат.сом"
Линекер - об "Арсенале": можно выстроить игру, но нельзя компенсировать ляпы
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