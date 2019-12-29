В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0.
Чемпионат Англии
20 тур
Гол: Мане, 42
Ливерпуль: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум (Милнер, 86), Хендерсон, Лаллана (Кейта, 69), Мане, Фирмино (Ориги, 86), Салах
Вулверхэмптон: Патрисиу, Беннетт, Винагре, Хонни, Килман, Коди, Моутинью, Невеш (Сес, 59), Дендонкер (Траоре, 59), Жота (Хименес, 76), Нету
Предупреждения: Лаллана, 45+1
"Ливерпуль" с минимальным счетом обыграл "Вулверхэмптоном"
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