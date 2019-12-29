"Ливерпуль" с минимальным счетом обыграл "Вулверхэмптоном"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0.



Чемпионат Англии



20 тур



Гол: Мане, 42



Ливерпуль: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум (Милнер, 86), Хендерсон, Лаллана (Кейта, 69), Мане, Фирмино (Ориги, 86), Салах



Вулверхэмптон: Патрисиу, Беннетт, Винагре, Хонни, Килман, Коди, Моутинью, Невеш (Сес, 59), Дендонкер (Траоре, 59), Жота (Хименес, 76), Нету



Предупреждения: Лаллана, 45+1