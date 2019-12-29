Артета - о матче с "Челси": результат получился очень жестоким

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с "Челси"."Результат очень жестокий. Жестоко то, как именно мы проиграли. Я думаю, что в первом тайме было много позитивного. То, как мы пропустили, было неприятно.Возможное удаление Жоржиньо? Я думаю, что там всё было очевидно.В первом тайме мы были лучше, чем соперник. Но затем мы стали защищаться слишком глубоко, как мне кажется. Мы столкнулись с проблемами из-за этого. Что мы можем изменить? Нужно играть стабильнее. Сделать так, чтобы удачные отрезки по ходу матчей были более длинными", - цитирует Артету Sky Sports.