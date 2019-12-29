» » Капитан "Вулверхэмптона" после матча с "Ливерпулем": это смехотворно. VAR не работает

Капитан "Вулверхэмптона" после матча с "Ливерпулем": это смехотворно. VAR не работает

Капитан "Вулверхэмптона" Конор Коади высказался о принятых решениях с помощью системы VAR во время матча против "Ливерпуля" (0:1).

Сначала судьи засчитали гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, который изначально не был засчитан из-за якобы игры рукой Вирджила ван Дейка. Через несколько минут арбитры отменили уже забитый мяч "Вулверхэмптона" из-за небольшого офсайда.

"Мы чувствуем себя крайне тяжело, но я не могу пройти мимо судейских решений. Это смехотворно. Я считаю, что VAR не работает. Нам — игрокам на поле — эти решения не показались верными.

Судья Тейлор — отличный парень, с ним можно пообщаться, но я задавал ему вопрос и не получал ответа.

Мы думали, что ван Дейк сыграл рукой, но арбитр заявил, что голландец был слишком далеко.

VAR влияет на игру. Вы можете слышать, какие песни поют фанаты по этому поводу, но никто не спросил нашего мнения насчет технологий.

Это трудно принять. Во втором тайме мы контролировали игру и практически свели на нет усилия "Ливерпуля", но обидно, что сейчас мы стоим с вами и обсуждаем VAR, а не нашу игру", - цитирует Коади Sky Sports.

Sport24.ru


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Теги: Вулверхэмптон Ливерпуль
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