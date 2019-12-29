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Де Йонг: АПЛ находится на более высоком уровне, чем Ла Лига

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг сравнил испанскую и английскую лиги.

"Раньше я думал, что Ла Лига — сильнейшая лига в мире. Все мы видели, как испанские клубы доминировали в еврокубках, они очень часто выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Но АПЛ за последние несколько лет стала мощнее. Если говорить о чисто игровых навыках, то Ла Лига лучше. Но из-за высокой интенсивности АПЛ чемпионат Англии находится на несколько более высоком уровне", — цитирует де Йонга Mirror.

Ранее сообщалось, что у де Йонга было предложение от "Манчестер Сити", но в итоге он перебрался из "Аякса" в "Барселону".

Sport24


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Теги: АПЛ Ла Лига де Йонг
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# Команда И О
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2 Лестер  20 42
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5 Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон 20 30
8 Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон 20 25
11 Ньюкасл 20 25
12 Арсенал 20 24
13 Бернли 20 24
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15 Саутгемптон 20 22
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1 Барселона 18 39
2 Реал Мадрид 18 37
3 Севилья 18 34
4 Атлетико  18 32
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе 18 30
7 Атлетик Б 18 28
8 Валенсия 18 28
9 Леванте 18 26
10 Вильярреал 18 25
11 Гранада 18 24
12 Осасуна 18 23
13 Бетис 18 23
14 Вальядолид 18 20
15 Алавес 18 19
16 Эйбар 18 19
17 Мальорка 18 15
18 Сельта 18 14
19 Леганес 18 13
20 Эспаньол 18 10
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