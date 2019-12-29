Де Йонг: АПЛ находится на более высоком уровне, чем Ла Лига

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг сравнил испанскую и английскую лиги."Раньше я думал, что Ла Лига — сильнейшая лига в мире. Все мы видели, как испанские клубы доминировали в еврокубках, они очень часто выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы.Но АПЛ за последние несколько лет стала мощнее. Если говорить о чисто игровых навыках, то Ла Лига лучше. Но из-за высокой интенсивности АПЛ чемпионат Англии находится на несколько более высоком уровне", — цитирует де Йонга Mirror.Ранее сообщалось, что у де Йонга было предложение от "Манчестер Сити", но в итоге он перебрался из "Аякса" в "Барселону".