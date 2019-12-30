» » "Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 60 миллионов евро за Упамекано

"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 60 миллионов евро за Упамекано

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано попал в сферу интересов двух английских клубов.

По информации Daily Express, борьбу за 21-летнего игрока ведут "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"РБ Лейпциг" хочет получить за футболиста 60 миллионов евро. Оба лондонских клуба готовы заплатить запрашиваемую цену.

Упамекано перешел в "РБ Лейпциг" из "Зальцбурга" в январе 2017 года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах. Действующий контракт француза истекает в июне 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Арсенал Тоттенхэм Упамекано АПЛ РБ Лейпциг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Семак: в Европе в 21 год играют в ЛЧ на лидирующих позициях, у нас в 25 — молодой 2
Хендерсон сыграл 308 матчей в АПЛ в 2010-х. Это лучший результат десятилетия
"Лестер" сделал запрос по Чалханоглу, но игрок хочет вернуться в чемпионат Германии
Семак высказался о ситуации с травлей Дзюбы
Семак — об Украине: для меня это больно и горько. Погибают и страдают люди. Большая беда 2
Фекир сравнил себя с Месси
"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 60 миллионов евро за Упамекано
"Атлетико" ведет переговоры с "Боруссией" о приобретении Алькасера
"Ливерпуль" разберется в инциденте между защитником "Вулверхэмптона" и болбоем
Мойес: приятно вернуться в "Вест Хэм". Нынешний состав лучше, чем в мой первый приход
Морьентес: сердце говорит, что "Реал" станет чемпионом Испании, но всё зависит от Месси
Семак: есть ли у меня доверие к судебной системе? А у вас самих есть доверие?
Санчо может уйти в чемпионат Испании, но готов выслушать предложение "Манчестер Юнайтед"
Бывший капитан "Ливерпуля" призвал изменить правила офсайда 1
Гвардиола: у меня большой список вопросов к VAR. В каждом туре начинается хаос
Анри: "Ливерпуль" может пройти сезон без поражений 1
Гризманн посетил баскетбольный матч "Барселона" — "Реал" 1
"Милан" готов продать Сусо за 25 миллионов евро
Чемберс получил травму колена в матче с "Челси"
Глушаков: возможно, кому-то хочется, чтобы моя история в большом футболе поскорее закончилась 1
Семак — об усыновлении темнокожего ребёнка: решение будем принимать, когда придёт время 5
Лэмпард — о дебюте Лэмпти в АПЛ: пример того, как юношеская смелость может изменить игру
"Краснодар" досрочно вернул Сорокина из аренды в "Рубине" 2
Вратарь "Барселоны" тер Штеген впервые стал отцом
Де Йонг: АПЛ находится на более высоком уровне, чем Ла Лига
Семак: меня абсолютно не волнует, отдали за Сутормина 50 или 100 тыс. рублей 5
У Куртуа нашли внебрачного сына от замужней соседки 1
Семак: не было сомнений насчёт Кокорина, он получил более чем жёсткое наказание 10
Агуэро: догнать "Ливерпуль" — слишком сложная задача
Манджукич официально стал игроком "Аль-Духаиля" 1
Все новости