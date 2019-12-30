Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано попал в сферу интересов двух английских клубов.
По информации Daily Express, борьбу за 21-летнего игрока ведут "Арсенал" и "Тоттенхэм".
"РБ Лейпциг" хочет получить за футболиста 60 миллионов евро. Оба лондонских клуба готовы заплатить запрашиваемую цену.
Упамекано перешел в "РБ Лейпциг" из "Зальцбурга" в январе 2017 года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах. Действующий контракт француза истекает в июне 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.
Sport24
"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 60 миллионов евро за Упамекано
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