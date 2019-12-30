Мойес: приятно вернуться в "Вест Хэм". Нынешний состав лучше, чем в мой первый приход

Новый главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес высказался о своем возвращении в клуб. Контракт с 56-летним тренером заключен на 18 месяцев. Мойес ранее на протяжении семи месяцев возглавлял "Вест Хэм" в промежутке с ноября 2017 по май 2018 года."Это потрясающе. Очень приятно вернуться. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы приступить к работе.Очень горжусь тем, что вернулся в "Вест Хэм". Но думаю, что более важен поиск того, что я могу сделать и улучшить, а также как мы можем быстро вернуться к победам.Верю, что команда, которую я здесь получил, — лучший состав игроков, чем, когда я возглавил клуб в первый раз. Поэтому с нетерпением жду совместной работы с ними.Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед для выхода из нынешнего положения. Этим мы займемся в течение следующих шести месяцев. Для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх", — цитирует Мойеса пресс-служба клуба.В турнирной таблице АПЛ "Вест Хэм" с 19 очками идет на 17-м месте, лишь на 1 очко опережая "Астон Виллу", которая идет в зоне вылета.