Клопп об отрыве "Ливерпуля" в АПЛ: кого волнуют очки в декабре

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу позиции команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) в конце 2019 года, передает Goal.Напомним, что 29 декабря на стадионе "Энфилд" прошла встреча с "Вулверхэмптоном" в рамках 20-го тура национального первенства. Победа досталась хозяевам матча со счетом 1:0.По словам наставника, команде рано расслабляться, так как она находится лишь на полпути, а впереди — еще 19 игр. к концу сезона между клубами возобновится борьба за выход в Лигу чемпионов и еврокубковые места, так что соперники, по мнению Клоппа, будут биться до конца."Отрыв "Ливерпуля"? Кого волнуют очки в декабре? Мы лишь создали фундамент, с которым будем работать в дальнейшем. Вот и все", — заявил специалист.