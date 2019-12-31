Защитник "Манчестер Юнайтед" Бейи впервые с июля приступил к тренировкам

Ивуарийский защитник Эрик Бейи близок к возвращению в строй "Манчестер Юнайтед" после травмы. Спустя пять месяцев игрок впервые принял участие в тренировке с командой.25-летний футболист получил травму колена в июле на предсезонном товарищеском турнире в матче с "Тоттенхэмом", который завершился победой манкунианцев со счётом 2:1.В этом календарном году из-за травм Бейи принял участие лишь в 7 играх.В настоящее время в лазарете "красных дьяволов" находятся Скотт Мактоминай, Эшли Янг и Аксель Туанзебе."Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко, располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бёрнли" (24) — на 13-м месте. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 1 января 2020 года на выезде сыграет с "Арсеналом".