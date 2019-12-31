Полузащитник "Челси" Дэниел Дринкуотер может продолжить карьеру в "Астон Вилле", сообщает Sky Sports.По информации источника, наставник клуба из Бирмингема Дин Смит рассматривает 29-летнего футболиста в качестве замены ранее травмировавшемуся Джону Макгинну. Первую часть сезона Дринкуотер провёл в "Бёрнли". Клуб может продлить срок аренды футболиста, однако это вряд ли произойдёт. Напомним, в сентябре Дринкуотер получил травму связок лодыжки после драки в одном из ночных клубов в Манчестере.В нынешнем сезоне Дринкуотер принял участие в одном матче чемпионата Англии. "Астон Вилла" набрала 18 очков в 20 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бёрнли" (24) — на 13-м месте.