Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб будет приобретать только тех игроков, которые подойдут команде.
"Я всегда оптимистично настроен. Я нападающий по духу и всегда был оптимистом. Уверен, что мы сможем сохранить наших игроков в форме, а если на рынке будут доступны подходящие нам игроки, ресурсы у нас имеются. Руководство клуба меня поддерживает, но мы говорим о тех игроках, которые нам действительно подойдут.
Нет смысла покупать игроков просто ради покупки. Это может нарушить "химию" и сложившиеся хорошие отношения внутри коллектива.
Это должен быть подходящий игрок, желательно на долгосрочную перспективу. Если мы сохраним нынешнюю форму и продолжим прибавлять, то, усилившись одним-двумя футболистами, у нас будет конкуренция за место в основе", — приводит слова Сульшера The Guardian.
"Чемпионат"
Сульшер: нам нужны только подходящие игроки
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