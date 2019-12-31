Сульшер: нам нужны только подходящие игроки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб будет приобретать только тех игроков, которые подойдут команде."Я всегда оптимистично настроен. Я нападающий по духу и всегда был оптимистом. Уверен, что мы сможем сохранить наших игроков в форме, а если на рынке будут доступны подходящие нам игроки, ресурсы у нас имеются. Руководство клуба меня поддерживает, но мы говорим о тех игроках, которые нам действительно подойдут.Нет смысла покупать игроков просто ради покупки. Это может нарушить "химию" и сложившиеся хорошие отношения внутри коллектива.Это должен быть подходящий игрок, желательно на долгосрочную перспективу. Если мы сохраним нынешнюю форму и продолжим прибавлять, то, усилившись одним-двумя футболистами, у нас будет конкуренция за место в основе", — приводит слова Сульшера The Guardian.