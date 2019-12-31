"Челси" сыграл вничью с "Брайтоном"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 1:1.



Чемпионат Англии



21 тур



Гол: Джаханбакш, 84 - Аспиликуэта, 10



Брайтон: Райан, Бёрн (Бернардо, 21), Данк, Уэбстер, Монтойя, Муй (Джаханбакш, 69), Биссума (Коннолли, 46), Проппер, Троссард, Альсате, Мопе



Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Жоржиньо, Канте, Пулишич (Хадсон-Одои, 66), Маунт (Ковачич, 73), Виллиан, Абрахам



Предупреждения: Зума, 69, Данк, 71, Ковачич, 81