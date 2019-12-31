В матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 1:1.
Чемпионат Англии
21 тур
Гол: Джаханбакш, 84 - Аспиликуэта, 10
Брайтон: Райан, Бёрн (Бернардо, 21), Данк, Уэбстер, Монтойя, Муй (Джаханбакш, 69), Биссума (Коннолли, 46), Проппер, Троссард, Альсате, Мопе
Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Жоржиньо, Канте, Пулишич (Хадсон-Одои, 66), Маунт (Ковачич, 73), Виллиан, Абрахам
Предупреждения: Зума, 69, Данк, 71, Ковачич, 81
"Челси" сыграл вничью с "Брайтоном"
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