Моуринью: потеря Кейна очень сковывала "Тоттенхэм" в действиях

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1)."Игра получилась достаточно странной. В целом у нас не было проблем в защите, но мы пропустили — здорово разобрался в эпизоде Ингс. В остальном же мы контролировали ситуацию. Да, мы не создавали много моментов, но их было достаточно для того, чтобы забить.Впрочем, "Саутгемптон" классно выстроил игру в обороне — их центральные защитники доставили массу проблем нашим атакующим игрокам. В концовке матча мы были обескровлены — помимо дисквалифицированного Сона травмировался еще и Кейн. Это очень сковывало нас в действиях", — цитирует Моуринью BBC.Напомним, "Тоттенхэм" потерял своего капитана Гарри Кейна из-за травмы: англичанин потянул мышцу бедра и был заменен на Эрика Ламелу на 75-й минуте игры."Тоттенхэм" с 30 очками остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, команда на 6 очков отстает от идущего четвертым "Челси". "Саутгемптон" (25) благодаря победе поднялся на 11-ю позицию.