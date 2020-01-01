Эксперты оценили шансы Моуринью на увольнение уже в этом сезоне

Аналитики букмекерских контор обновили линию на судьбу главного тренера "Тоттенхэма".Если Моуринью покинет клуб до начала матча последнего тура АПЛ сезона 2019/20, сыграет ставка с коэффициентом 9.10, что составляет 10% вероятности.На то, что португалец доработает в "Тоттенхэме" минимум до конца сезона, можно поставить за 1.03 (90% вероятности).В последних четырех турах АПЛ "Тоттенхэм" сумел одержать одну победу. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице.