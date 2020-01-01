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Недовольный работой VAR Моуринью предложил новое название для технологии

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения своей команды от "Саутгемптона" (0:1) в матче 21-го тура АПЛ.

"Как по мне, то арбитры вовсе и не арбитры. Думаю, нужно поменять название VAR, потому что неправильно называть технологию видеопомощником арбитра. Нужно называть VR — видеорефери, потому что арбитрами являются те, кто отвечают за VAR. И это странно. Ты видишь судей на поле, но они не судьи, они ассистенты.

А важные решения принимают ребята из офиса. Что касается офсайдов, то, например, за последние три недели нам не засчитали гол Гарри Кейна в ворота "Брайтона". Там якобы был офсайд, но я не знаю, какое там было расстояние. Потом не засчитали гол "Норвича" в наши ворота, а там были какие-то. Теперь вот сегодняшний наш гол — я тоже не уверен, но тут признаюсь, не смотрел повтор", — цитирует Моуринью Football London.

Sport24


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Теги: VAR Моуринью АПЛ Тоттенхэм
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