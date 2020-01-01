Недовольный работой VAR Моуринью предложил новое название для технологии

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения своей команды от "Саутгемптона" (0:1) в матче 21-го тура АПЛ."Как по мне, то арбитры вовсе и не арбитры. Думаю, нужно поменять название VAR, потому что неправильно называть технологию видеопомощником арбитра. Нужно называть VR — видеорефери, потому что арбитрами являются те, кто отвечают за VAR. И это странно. Ты видишь судей на поле, но они не судьи, они ассистенты.А важные решения принимают ребята из офиса. Что касается офсайдов, то, например, за последние три недели нам не засчитали гол Гарри Кейна в ворота "Брайтона". Там якобы был офсайд, но я не знаю, какое там было расстояние. Потом не засчитали гол "Норвича" в наши ворота, а там были какие-то. Теперь вот сегодняшний наш гол — я тоже не уверен, но тут признаюсь, не смотрел повтор", — цитирует Моуринью Football London.